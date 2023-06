Laure LE HELLO

Dotée d’une double formation d’ingénieur juriste en HSE et d’un Master en

Management de l’Environnement, j’ai eu la chance de commencer ma carrière

dans le développement d’un bâtiment en Haute Qualité Environnementale (HQE)

chez LVMH, puis de poursuivre dans le secteur de la construction et de l’énergie

chez SAIPEM qui me permet d’allier la responsabilité de la sécurité du personnel

sur les chantiers offshores et le management de projet.

Je suis une personne vive, engagée et avec une bonne capacité d’adaptation en

toute situation. Soif de nouveaux challenges professionnels, je recherche un poste

dans mon domaine de compétence. Je parle couramment anglais et suis mobile

géographiquement en France et à l’étranger.



Mes compétences :

Iso 14001

Iso 9001

Iso 26000

Audit interne

Management

Environnement et développement durable

Business plan

Reach

Pack office

Développement Durable

HQE

LEED

RSE

Déchets

Système de management de la sécurité / enviro

PSC1