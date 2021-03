Laure OSMOND

Bonjour,



Après mon diplôme d'ESC et 3,5 ans d'expérience professionnelle en agence de travail temporaire en tant qu'attachée commerciale et responsable d'agence, j'ai eu envie de m'orienter vers un métier de conseil.

Aujourd'hui consultante formatrice Pour BGE Haute Garonne, j'accompagne et je forme des futurs chefs d'entreprises pour leur permettre de mieux appréhender leur nouveau métier.

De l'appui à la réalisation de l'étude de marché, à l'élaboration du prévisionnel économique et financier en passant par l'aide à la recherche de financement, j'interviens sur les différentes étapes de la mise en oeuvre du projet.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Marketing

Association loi 1901

Création d'entreprise

Accompagnement

Commercial

Développement commercial

Étude de marché

Communication

Réseau

Conseil

Tourisme