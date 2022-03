Laure SELY

DOMAINES DE COMPETENCES



Marketing stratégique

- Elaborer les plans marketing annuels et les plans de lancement produits

- Définir les budgets marketing

- Concevoir la stratégie du marketing-mix pour définir une offre

- Analyser des marchés et la concurrence : définition des cibles, des personas, positionnement produits, benchmarking, veille environnementale et concurrentielle

- Sélectionner l'information pertinente, analyser et interpréter les résultats

- Réaliser des études marketing qualitatives et quantitatives



Marketing digital

- Réaliser une stratégie digitale

- Création de site web vitrine ou blog sous le CMS WordPress

- SEO (référencement naturel) : audit SEO, optimisation on page, recherches de mots clés, référencement local (Google business profile)

- SEA/Google Ads

- Social Ads : publicité sur les réseaux sociaux (LinkedIn Ads, Instagram Ads, Facebook Ads)

- Social Media Management : stratégie digitale sur les réseaux sociaux, calendrier éditorial, gestion des réseaux sociaux

- Formation digitale



Channel marketing partenaires

- Gérer et animer un portefeuille de partenaires

- Conseils marketing

- Proposer des outils et services marketing adaptés



Marketing opérationnel

- Mettre en oeuvre les plans d'actions

- Gérer et suivre les projets marketing : évènementiel (salons professionnels, évènements clients/prospects/partenaires, Club utilisateurs, incentives, jeux concours), marketing direct (mailing, gestion télémarketing), e-marketing (web meeting/séminaire, e-mailing, gestion du site Web)

- Piloter et organiser le lancement d'un nouveau produit sur un marché

- Elaborer des rapports, des notes de synthèse et présenter les résultats (reporting)



Communication interne et externe

- Channel marketing, co-branding

- Réaliser et mettre à jour les supports de communication (brochures, fiches marketing, dossier de presse)

- Concevoir les outils marketing online et offline (flyers, invitations, Kakémonos...)

- Coordonner et suivre les actions de l'agence RP



Business développement

- Réaliser des outils d'aide à la vente (dossier de téléprospection, argumentaire)

- Manager une équipe de télémarketers, mener les actions et les campagnes de génération de leads (mesure du ROI)

- Détection de projets en BtoB

- Constituer et gérer une base de données commerciales (CRM/EXCEL)



Mes compétences :

- Marketing stratégique

- Stratégie digitale

- Webmarketing/Marketing digital

- Marketing opérationnel

- Communication digitale

- Channel marketing

- Marketing événementiel

- Marketing direct