Jean-François COLIN

Passionné par l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies et le développement de business, je travaille dans le secteur du conseil, de la formation et du coaching de chefs d’entreprises depuis plus de 10 ans.



J'ai accompagné, formé et coaché plus de 2 000 porteurs de projet, chefs d'entreprises dans tout secteur d’activité (commerçants, artisans, professions libérales, agents commerciaux, agriculteurs, artistes-auteurs).



Expérience dans la réalisation concrète de nombreuses études de marché de différents types et à différents échelons (local, national).



Formation Master IAE en gestion d'entreprises et en Innovation (Toulouse).





