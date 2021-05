Christine MÉRANGER

Bienvenue sur mon profil,

Je suis conseillère professionnelle depuis plusieurs années à l'U.C.R.M (Union Cépière Robert Monnier) à Toulouse. J'accompagne différents publics : demandeurs d'emplois inscrits à pôle emploi, bénéficiaires des minima-sociaux, jeunes diplômés, personnes ayant la reconnaissance travailleur handicapé,...Je réalise aussi des bilans de compétences et je suis en relation avec les entreprises.

Mon activité se déroule au sein de l'association à Toulouse, ou sur différents lieux de permanences en Haute Garonne et Tarn et Garonne. J'interviens sur différentes prestations d'accompagnement permettant de valider un projet professionnel ou retrouver rapidement un emploi. Dans tous les cas, je m'attache à réaliser un bilan personnel et professionnel de la personne accompagnée, actrice de son parcours.