Laure VIALLET

Conseil en stratégie commerciale

Gestion et organisation de centre de Profit

Définition et mise en place de la stratégie commerciale

Encadrement des équipes commerciales, production et administration

Commercialisation auprès des PME-PMI- Grands Comptes - Circuit court et long



Mes compétences :

Commercial BtoB sédentaire et terrain

Gestion des ressources humaines

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Management commercial

Développement commercial

Grands comptes

Stratégie commerciale

PRINT

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office XP

Microsoft Office

Microsoft Excel

Magazines