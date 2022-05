Organisme de formation certifié qualité depuis 2016, Laure Viant Consultants propose des formations et un accompagnement sur-mesure. Mes prestations sont sur le domaine spécifique du Management-RH. En effet, je vous propose des solutions autour de vos besoins en entretiens, en gestion de compétences et de ressources. Les enjeux stratégiques de votre entreprise varient selon votre secteur et votre positionnement ; la valorisation humaine reste indispensable à la réussite de cette stratégie.

Consultante depuis 2004, j’ai réalisé mon Master en négociation au sein du Groupe L’Oréal. Cette expérience commerciale m’a permis de réaliser un mémoire sur « Le Changement », et m’a amenée naturellement vers le recrutement au sein de Manpower. Après cette expérience RH/Commerciale je suis revenue à Rennes participer à l’ouverture de Hays, cabinet de recrutement.

Les demandes de plus en plus spécifiques de mes clients m’ont amenée à créer mon cabinet conseils formations en 2009. Ce sont ces compétences et les formations continues qui me permettent aujourd’hui de vous proposer des solutions sur-mesure.

Les valeurs de mon cabinet résident dans le dynamisme, l’écoute, l’organisation, l’exigence et l’empathie.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Bilan de compétences

Communication

Bureautique

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Coaching

Management