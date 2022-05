Laure VIGNAUX

Autonome, créative et polyvalente, je désire mettre à la disposition de votre entreprise mes compétences transversales tout en apprenant mon futur métier d’UX Designer. Souriante et attachée à la réussite, je n’oublie jamais ma bonne humeur.



Mes compétences :

Management d’équipe

Gestion de projet multimédia

Elaboration de plan de communication

Gestion de l’information

Technique de prise de son, sonorisation.

Elaboration de charte graphique.

Tournage et montage vidéo.

Gestion de site internet.

Communication

Internet

Référencement

Web

Webdesign

Tourisme

Administration

Community management

RCS Selector

Stratégie de communication

Programmation musicale