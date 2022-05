Laure VIRAZELS

Mes recherches et souhait d'évolution se concentrent autour des domaines suivants:



- Ressources humaines et Formation: conseil et accompagnement (mobilité, reclassement, carrières, emploi..), formation, suivi, développement de partenariat et relations entreprises, (étudiants/apprentis/adultes: écoles, universités, cci, organisme de formation/recherche d'emploi, etc.).



- Responsable centre de profit (médical, médico-social, services à la personne, petite enfance)

- Responsable Clientèle.



Dynamique, consciencieuse et polyvalente je souhaite m'investir et mettre à profit mes compétences dans une nouvelle entreprise.

Mes priorités: travail de qualité, satisfaction candidats/clients et atteinte de mes objectifs.



Mes compétences :

Commercial

Recrutement

Prospection terrain

Prospection commerciale

Sourcing

Prise de rendez vous

Rendez vous clients

Entretien de recrutement

Gestion administrative

Intérim

RH

Recouvrement

Gestion centre de profit

Management

Négociation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Accompagnement à l'emploi

Conseil

Développement commercial

Formation