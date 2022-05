De part mes formations et mes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir:



- des compétences en droit social et droit de la protection sociale

- des compétences en gestion d'entreprise et comptabilité

- un sens du travail en équipe, une organisation, une disponibilité et une capacité d'adaptation.

- une maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social