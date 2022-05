Laure VITRE

Membre de l’institut de Actuaire (CEA) et initialement formée à l’Institut de Mathématiques Appliquées de l’université catholique de l’ouest, je suis responsable du département Adjoint Actuariat Produit et Inventaires au sein de Mutex.

Actuellement mes missions consistent à manager d'une part une équipe qui prend en charge les sujets de création des produits assurance de personnes individuels et d'autre part une équipe qui réalise les inventaires en norme S1 et S2 (calculs des Best Estimate).



Mes compétences :

Assurance

Inventaire

Réassurance