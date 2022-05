Laure WARTELLE

-Compétences professionnelles:

Accueil et orientation téléphoniques, gestion d’un standard multi-lignes

Accueil physique et filtrage des visiteurs

Gestion et classement de dossiers

Prise de note et rédaction de compte-rendu

Gestion du courrier entrant et sortant

Gestion de stock, commande et réception

Organisation et gestion des rendez-vous

Rédaction de courriers courants, factures, devis, bons de commandes

Maitrise de Word, Excel et Outlook



-Qualités personnelles:

Souriante

Ponctuelle

Sociable

Organisée

Créative



Mes compétences :

Word

Excel

Internet

accueil téléphonique

rédaction

administration

secrétaire

assistante

accueil physique