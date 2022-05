Laure WEIBEL

Après neuf années passées dans le domaine commercial, je souhaite aujourd'hui mettre mon expérience et mon dynamisme dans un service qualité sécurité environnement au sein d'une entreprise ou collectivité engagée.

Pour me perfectionner dans ce milieu j'ai réalisé de janvier à octobre 2016, une formation à l'école nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation (ENSGSI) de Nancy.

Suite au stage de fin de formation, j'ai eu l'opportunité de poursuivre l'apprentissage des differentes approches du métier au sein du service HSE de steelcase.



Mes compétences :

Gestion des déchets

Règlementation (ICPE, bilan carbone, loi Grenelle,

Normes ISO 14001, 9001, OHSAS, MASE

Management (recrutement, formation, animation)

Analyse et prévention des risques professionnels

Plan de prévention, protocole de sécurité