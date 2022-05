Laure ZANCHI

Le centre Gyrotonic Nice vient d'ouvrir ses portes !

Premier espace sur Nice exclusivement dédié aux méthodes Gyrotonic et Gyrokinesis, il vous permettra d’accéder dans les meilleures conditions aux principes de ces techniques.







La méthode.



La méthode Gyrotonic est basée sur un engagement précis des chaines musculaires. La respiration permet d’utiliser les muscles profonds et d’intégrer l’énergie dans le mouvement. Le Gyrotonic, étire et renforce les ligaments, relâche et assoupli les articulations. Elle permet de travailler des parties du corps qui ne sont pas sollicitées au quotidien, sous forme de séries d'exercices, on retrouve une grande mobilité de tout le corps et de nouvelles sensations de bien-être au niveau postural.









Laure ancienne danseuse professionnelle, vous accueille dans un cadre unique sur le port de Nice. Elle dispose de toutes les connaissances pour développer un travail précis et personnalisé, afin de vous faire atteindre un bien-être et la maitrise de votre corps !





Cours proposés

• Séance individuelle

• Séance duo

• Cours de groupe