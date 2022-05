Laure ZICRY

Après des études de droit et un diplôme d'avocat, j'ai choisi de me spécialiser dans l'assurance et plus spécifiquement dans la branche responsabilité civile.



J'ai débuté dans le courtage, et ai occupé les postes suivants : gestionnaire sinistres RC, gestionnaire sinistre construction puis j'ai pu évoluer en passant chargée de comptes et ainsi négocier, placer et gérer des polices d'assurance tant pour des PME que des grands comptes nécessitant la mise en place de programmes internationaux.



Mes compétences :

Responsabilité civile

Assurance

Créativité