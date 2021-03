Laurence CHANE

J'ai à mon actif plusieurs années d'expériences professionnelles (+ de 19 ans) dans les secteurs privé, associatif et public dans le domaine socio-économique confortées par une reconversion, un 3ème cycle RH "Management et Développement des Ressources Humaines" à l'IGS de PARIS X.. (formation continue),

..



A ce jour, je suis ouverte à toutes opportunités dans les domaines du recrutement, de la GPEC -mobilité-formation ou un poste de Manager, Direction structures médico-sociales de préférence ou autres (connaissance des secteurs de la Banque, commerce, comptabilité, sécurité) avec un versant développement et gestion des Ressources Humaines, sur la région Rhône- Alpes.



compétences: Coordination- management - Animation

actions: gérer, recruter, conseiller, négocier, organiser

savoir être: pugnace, communicante, autonome et adaptabilité

(maitrise des techniques d'entretiens, de l'accompagnement des personnes, de la législation du travail)



Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement