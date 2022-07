Laurence CHERMET

12 ans d'expérience (salariée et indépendante) ont fait émerger mon goût et mes compétences pour le service et l'organisation. Je propose des prestations d'office manager/assistante polyvalente à distance ou sur site : gestion administrative, secrétariat, gestion de l'information et des documents.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Organisation

Digital, réseaux sociaux, conception et animation

Rédaction / synthèse

Conception et animation de formations

Recherche, gestion, traitement et circulation de l