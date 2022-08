Laurence CHOYER

Hypnothérapeute libérale, j'accompagne les personnes dans leur souhait d'aller mieux.

Je travaille sur les troubles de l'anxiété, les addictions ( tabac) , les phobies, le sommeil, la perte de poids...

Les séances durent environ 1h. Elles débutent toujours par un temps déchange afin de faire émerger la source du problème qui vous amène à consulter.

Puis, ensemble, nous fixons lobjectif que vous souhaitez atteindre .

En fonction de la difficulté, de votre personnalité et de votre réceptivité à l'hypnose, je vous propose un protocole échelonné sur plusieurs séances afin de supprimer ou de réduire durablement vos troubles.

L'hypnose est une thérapie brève . En général 3 ou 4 séances suffisent pour vous permettre d'atteindre votre objectif et retrouver plus de sérénité .

Alors osez l'hypnose !