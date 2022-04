Laurence DE METZ

Après un premier stage au quotidien "Les Echos" je suis partie plusieurs mois en Californie pour découvrir une culture différente.

De retour en France j'ai été recrutée dans une agence de pub comme conceptrice-rédactrice junior puis J'ai travaillé en tant que chargée de communication dans des secteurs très différents : collectivités locales, maison d'édition, luxe, industrie.

Ces expériences successives m'ont permis d'acquérir une bonne pratique de la communication écrite et de développer mon goût pour les contenus riches et les mises en page élégantes.

Je viens de passer trois ans et demi dans une Fondation s'occupant de Centres médico-sociaux à l'étranger. J'y étais également chargée de communication et je m'occupais du site web et des relations avec les donateurs.



Parallèlement je m'intéresse aux Fondations en général, au mécénat, en particulier dans le domaine de l'art.

Je suis en contact avec plusieurs artistes et je participe à différents événements en apportant idées et conseils.



Mes compétences :

Art

Communication

Communication écrite

Ecriture

Édition

Mécénat

Prospection

Relecture

réseaux sociaux

Synthèse

Web