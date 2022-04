Laurence DE PRA

Lors de mon parcours professionnel, principalement axé dans le domaine du bâtiment, j’ai acquis l’efficacité nécessaire pour organiser mon travail, obtenir de la rigueur, de la polyvalence ainsi que le sens des priorités et des responsabilités.



Depuis 2011, je suis l'assistante administrative et technique du Service "grues à tour" d'une filiale du groupe VCF.

Mon plus grand souhait serait de trouver un emploi de secrétaire/assistante administrative & technique proche de mon domicile.



Je suis une collaboratrice dynamique, volontaire, disponible, ponctuelle, discrète et digne de confiance et sachant m’adapter aux collaborateurs et aux circonstances.



Mes compétences :

Ciel

Ciel Compta

Internet

Microsoft Word Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ERP