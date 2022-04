Laurence DE RUBIX

Touche à tout enjouée, curieuse, et pragmatique (Photo, Vidéo, Animation, Réalisation, Journalisme et Investigation, Reportage, Composition de musique, Chant, Entrepreneuriat...), j'ai eu l'opportunité de travailler 7 années dans les Ressources Humaines. Le pas de la reconversion professionnelle étant fait à ce jour, me voici disponible pour une mission de journalisme en France ou à l'international. Après 7 années de bons et loyaux services en tant que chargée de recrutement, je peux faire valoir mon expérience confirmée en matière de gestion de projet, ainsi que mon diplôme de journalisme obtenu en septembre dernier.



Une expérience fructueuse au sein de la chaîne Public Senat (Enquêtes / Recherche de sujets et d'angles / Préparation des interviews / Rédaction d'articles sur le site publicsenat.fr) m'a donné également l'envie de réaliser mes propres reportages.

A l'aise en radio, TV, webTV, presse écrite, à la caméra ou en tant qu'intervieweuse, je suis flexible et apte à m'adapter rapidement à un environnement nouveau du fait de mon cursus et de mon tempérament.



Polyvalente, réactive, curieuse, connectée et en veille permanente sur LES actualités, je suis dotée d'un profil atypique qui apporte une certaine plus-value.





En recherche très active,

et à l'écoute !



Bandes démos, Portfolio :Array