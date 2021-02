Laurence DEBONNE

30 ans d'expérience professionnelle m'ont permis de développer de sérieuses compétences de management, de communication et d'expertise dans des secteurs élargis avec une appétence toute particulière dans l'analyse de données et traitement de statistiques ; mon dernier poste était Data Analyst chez un courtier en assurances. Ma rigueur, mon adaptabilité rapide et mon expertise pluridiciplinaire me permettent de me positionner sur des missions de courte ou de moyenne durée qu'elle soit dans le cadre d'un projet précis à mener, d'une mission ponctuelle à suivre et/ou à l'élaboration de méthodes à développer. Je serai ravie de m'investir et accompagner mon futur employeur et fière d'apporter mes connaissances et mon regard sur le travail à mener.