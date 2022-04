Laurence DEFRANOUX

J’ai saisi l’opportunité, il y 5 années, d’enrichir mes compétences professionnelles en occupant un poste opérationnel auprès d’une entreprise de transport.



Chargée de la facturation des transports, j’ai rapidement pris en charge d’autres activités notamment le calcul et le règlement des frais des chauffeurs, la gestion administrative des convois exceptionnels et des palettes Europe.



Autonome et polyvalente, j’apprécie travailler en équipe et en binôme avec d’autres services et notamment la comptabilité en gérant une partie de ses fonctions (règlement des factures fournisseurs, mise à jour du journal de banque et état de rapprochement).



Aujourd’hui, ce sont ces capacités et qualités professionnelles que je souhaite mettre à disposition d’une entreprise





Mes compétences :

Règlement factures fournisseurs

Gestion palettes EUR

Calcul TIPP, DES

Calcul et règlement des frais des chauffeurs

Gestion administrative des convois exceptionnels

Facturation et affacturage