Laurence DELIN

- Professionnelle expérimentée de la Promotion Immobilière (depuis 1990),

- Double expérience : Direction Juridique et Direction d'Agence,

- Expérience opérationnelle autonome et polyvalente : Direction opérationnelle des programmes

immobiliers résidentiels dans des contextes géographiques, politiques et techniques variés du

montage des opérations immobilières à leur livraison,

- Maîtrise de l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la Promotion Immobilière -

compétences juridiques opérationnelles et corporate,

- Manager attachée à favoriser, au sein de son équipe, engagement, rigueur et vision commune

et partagée des projets et de leurs enjeux.