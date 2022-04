Laurence DELOM

Actuellement responsable de plusieurs agences commerciales chez un loueur de voitures.

Mon parcours professionnel s'est déroulé principalement dans ce secteur diversifié de la vente de services aux entreprises et aux particuliers.

Au début de mon parcours, pas de véritable choix mais un pur hasard dans la découverte de ce milieu.

C'est au fil de ma première année que j'ai attrapé le virus et suis devenue addicte à cette ambiance très particulière.

j'ai évolué régulièrement au sein de plusieurs grandes enseignes,jusqu'à un licenciement économique en 2001.

Après l'obtention d'un DUT GEA et une longue période de chômage ; je suis à nouveau, grâce à mon réseau professionnel, en pleine reconstruction de ma carrière.



Mes compétences :

Sens des responsabilités

Formatrice

Polyvalence

Leadership