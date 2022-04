Laurence DELSOL

Ayant travaillé durant un certain nombre d'années au sein d'un grand groupe d'imprimerie d'affiches évènementielles

regroupant les procédés : Offset, Numérique et Sérigraphie , allant de l'impression du petit, moyen et grand format

sur différents types de supports, je bénéficie ainsi d'une expérience significative dans ce secteur d'activité.



Mon travail m'amenait ainsi à gérer le domaine commercial et technique de notre métier.



En plus de ma fonction de Fabricante-Assistante-commerciale, j'étais également responsable du plateau fabrication

et de ce fait, j'ai managé et encadré une équipe de neuf personnes.



Mes compétences :

Réactif face à l'imprévu

Relation client

Organisation du travail

Professionelle

Sens relationnel

Assistante commerciale

Communication

Imprimerie

Plv

Ténacite

Fabricante