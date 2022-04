Laurence DENHEZ

Après plusieurs années en tant qu'assistante juridique, hôtesse de l'air ou encore responsable des achats de communication de la Mairie de Paris, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle corde à mon arc en intégrant l'ECS Paris en partenariat avec Sup de Web pour valider un Mastère 2 de Communication Digitale. J'ai occupé un poste de responsable de clientèle chez Brandstation dans le cadre duquel j'ai été en charge de projets digitaux ayant pour but d'accompagner les marques dans la gestion de leur présence numérique et dans le développement de leur notoriété online. Afin d'aller encore plus loin sur ces points, j'ai rejoint Xprime Groupe en tant que Community Manager afin de me concentrer sur la conception et le déploiement de stratégie social media innovantes et efficaces.



Mon blog : http://laurencedenhez.com



Mes compétences :

Communication

Achats

Chargée de communication

Marchés publics

Collectivité territoriale