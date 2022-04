Laurence DEROIS

Je suis à la recherche d'un emploi à temps complet en secrétariat.



Titulaire d’un BTS Bureautique Secrétariat «Bilingue Commercial», je dispose d'une solide expérience professionnelle.



Avec plus de 20 années d'expérience dans divers secteurs d’activités et postes, j'ai acquis la maîtrise parfaite des différents aspects de ce type de fonction. Je dispose de solides qualités d'organisation et fais preuve d'une grande rigueur dans mon travail.



Mon sérieux et ma capacité d’investissement personnel, me permettent de m'adapter rapidement à un nouvel environnement professionnel. Au cours des divers postes occupés mes qualités relationnelles m’ont permis de m’intégrer facilement à différentes équipes et structures.



Consciencieuse, réactive et disponible, je possède les compétences et qualités requises pour cette profession. Le respect des règles de confidentialité et la discrétion sont des valeurs particulièrement importantes, que je m'attache à mettre scrupuleusement en œuvre dans chacune de mes missions.







Mes compétences :

Bureautique

Relation client

Accueil téléphonique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Comptabilité générale