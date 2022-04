Laurence DESAVELLE HISTA

Secteur d'intervention : PARIS & REGION PARISIENNE (95,92,93)



CONCEPT ASSURANCES, LA NOUVELLE DYNAMIQUE DE VOTRE AGENCE OU ENTREPRISE ! UNE REPONSE SOUPLE ET ADAPTEE A VOS BESOINS ! CONCEPT ASSURANCES PEUT EGALEMENT INTERVENIR DANS LE DOMAINE DU SECRETARIAT !



J'interviens dans votre agence ou entreprise en tant que prestataire de services / Collaboratrice Agence. J'interviens également dans le domaine du SECRETARIAT.



Je me passionne pour la négociation commerciale et le contact avec la clientèle. Je vais au fond des choses et retire ma satisfaction lorsque mon client est satisfait par la solution proposée, tant dans le domaine commercial qu'en matière de gestion du sinistre.

Je n'oublie pas non plus mon métier premier : le secrétariat de direction.



Vous souhaitez DYNAMISER votre agence ou entreprise ?

Vous avez besoin de personnel COMPETENT SANS ALOURDIR VOTRE BUDGET " SALAIRE" ?

Vous devez faire face à un surcroit de travail ? A une absence d'une collaboratrice ?

OPTEZ POUR MON CONCEPT ET DECOUVREZ TOUS LES AVANTAGES !



* Sans subir les contraintes d'une embauche, bénéficiez d'une personne IMMEDIATEMENT OPERATIONNELLE, COMPETENTE, EFFICACE et DYNAMIQUE.

* Maitrisez TOTALEMENT VOS COUTS :

- Pas de charges salariales, pas de contrat de travail, pas de congés à payer ni de formation professionnelle à rémunérer !

- Pas de tracas liés à un recrutement car vous n'en avez ni le temps ni les moyens.

- Mes prestations sont facturées sous forme d'honoraires, suivant un volume d'heures convenu ensemble sur la base d'un devis.

- C'est en qualité de travailleur indépendant que j'interviens dans votre agence et travaille selon VOS DIRECTIVES.

Titulaire d'un BTS d'Assurance, d'un BTS de Secrétariat de Direction et d'une Formation Force de Ventes auprès de la CCI de l'Yonne, j'ai acquis une expérience de plusieurs années en tant que collaboratrice d'agence.



Mes compétences et connaissances se déclinent en trois domaines d'activités :

-COMMERCIAL : Développer et fidéliser votre portefeuille en produits IARD, SANTE, Financiers & Epargne

- SINISTRES : Gestion des sinistres de A à Z

- ADMINISTRATIF : Comptabilité générale de l'agence. secrétariat, courrier, classement.

ET

Sans oublier mon premier métier : le secrétariat de direction.

Recommandation : Jérôme DARIDAN - Agent Général AXA à PROVINS

Lieux d'activité : PARIS & ILE DE FRANCE - BOURGOGNE.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Professionnalisme

Adaptabilité

Rigueur

Relance client

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Commercialisation des produits techniques

Techniques de vente

Gestion de sinistres

Secrétariat