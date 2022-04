Laurence DESCATOIRE

Certaine que l'expérience que j'ai acquise au cours des 7 années passées à la vente de corseterie et de maillots de bain de luxe au sein de l'entreprise France_ligne (présente en France et à l'international),je désire ardemment mettre à profit mes capacités d'écoute et de communication au service d'une autre enseigne ou même dans un autre domaine que la vente directe,tant il est vrai que je pense que tout changement est bénéfique à une mobilisation entière des capacités intellectuelles,des savoir faire , des acquis.Sociable,sérieuse et dynamique je sais mettre les valeurs de mon entreprise en avant afin de donner la meilleur image de celle ci et par ce biais participer aux résultats.



