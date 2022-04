Je m'appelle Laurence Desmartin,je suis agent Commercial en Immobilier sur Voiron et ses environs, et je mets également à votre disposition :

« La mise en valeur Immobilière »

Plus connue sous le nom de « Home Staging », il s’agit de Valoriser un bien immobilier,

Dans le but de le Vendre (ou de le louer), Rapidement et au Meilleur Prix.

………………….

La décision d'achat intervient en général

dans les *90 premières secondes* d'une visite.

Voilà pourquoi la mise en valeur d’un bien

est une étape à ne pas négliger dans le processus de

vente.

La mise en application de techniques

éprouvées telles que le désencombrement, la

dépersonnalisation et la création d'ambiance,

vont nous permettre de préparer votre produit

pour sa mise en vente et de déclencher

le "coup de coeur" lors des premières visites.



Mes compétences :

Achat

Conseil

Home staging

Immobilier

Vente