Maison Bahia CONCEPT

Vous voulez entrer dans un partenariat gagnant pour mener à bien le montage de projets sur le Maroc.Il est bien de connaître les liens qui relient désormais l'UE et le Maroc.Vous voulez faire, vous ne savez pas,vous ne connaissez pas,nous faisons en connaissance pour vous,mais avec vous.Ainsi pouvoir assurer la sécurisation financière et la réalisation effective de votre projet sur place,sans devoir assumer les aléas et les surprises, et à distance si besoin.Un besoin d'information, de conseils, et d'accompagnement évident afin de sécuriser un projet de la sorte. C'est pourquoi on est à disposition pour représenter le client et non les intérêts de divers intervenants, parfois inutiles ou problématiques dans ce secteur qui font "face" au client; plus d infos voir ma site web : http://chargeaffaires-biz.blogspot.com/

Un investissement simple /Un investissement accessible et rapidement rémunérateur

Le Maroc en plein essor économique, offre de nombreuses opportunités aux investisseurs. Il cumule en effet de nombreux avantages. Il se trouve tout d’abord à trois heures en moyenne des capitales du vieux continent. Une proximité qui permet un fréquent aller-retour avec l’Europe à des prix raisonnables les compagnies aériennes proposent des tarifs très abordables. Sur place, le niveau de vie se révèle ensuite beaucoup moins élevé qu’en Europe, donnant à ses ressortissants un pouvoir d’achat plus important. C’est particulièrement vrai dans le domaine immobilier. Les prix du bâti restent très intéressants, ainsi que celui de la main d’œuvre.Côté fiscalité, le système marocain se montre favorable et offre des garanties réelles sur le transfert des capitaux investis et des plus values. Enfin, le Maroc est un pays stable politiquement et économiquement.Une fiscalité attrayante l’impôt sur la fortune ainsi que les droits de succession n’existe pas. Mais les avantages fiscaux ne s’arrêtent pas là. Les retraités étrangers résidents au Maroc bénéficient d’une réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de leur pension, correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams.En termes de rapport surface/prix, les biens immobiliers marocains sont nettement plus intéressants que leurs équivalents européens. À cet excellent rapport s’ajoute une qualité de prestations appréciable.Aujourd’hui, les meilleures opportunités sont sans doute les terrains non bâtis, qui peuvent être exploités dans le domaine de l’agriculture bien sûr, ou dans celui du tourisme. Le Maroc recèle encore en effet de nombreuses étendues vierges de toutes constructions, au cœur de magnifiques paysages.

Nous restons à votre lecture pour toute demande ou présentation de projet, attentes, conseils, service partiel ou clé en main.

N'hésitez pas à nous présenter votre idée de projet au Maroc, vos intentions, il n'y a aucun engagement, nous vous répondrons, nous pouvons vous éclairer sur l'aspect général et sécuritaire.



Cordialement.



Ma site site web : https://chargeaffaires-biz.blogspot.com ....https://maisonbahiaconcept.blogspot.com



Mes compétences :

Conducteur des travaux des chantiers (génie civil)

Contrôleur de construction

D urbanisme des autorisations de construire

Des expertises et constations immobilières

Suivi commercial d'un portefeuille clients

Apporteur d’affaires IMMOBILIER

Choix des fournisseurs, des entreprises

Élaborer des dossiers de consultations

Représentant « Business to Business

Participer à la conception de projet et bâtiments

Tous types de projets

Conseiller sur tout ou partie de votre projet

Réunion avec maître d'ouvrage, ect..

Examen documents d'exécution, analyse des risques

Prévention des risques et conseils techniques

Coordination l'ensemble de spécialistes techniques

Suivi des opérations foncières et topographiques

Assurer direction générale des projets