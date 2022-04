Jean-François GERGEREAU

Le business development, la création et le management d'entités à l'étranger, la direction commerciale France et Export et le commerce international constituent l'essentiel de mon identité professionnelle.



Mes domaines de compétences :

·Le Commerce International : ses rouages, ses outils, ses réseaux,

·Animation d'une équipe commerciale et d'un bureau d'études avant-projets,

·Négociations de contrats commerciaux à hauts niveaux (en français et en anglais),

·Gestion de projets d'envergure et encadrement d'équipes,

·Connaissance et pratique des Marchés Publics.

·Maîtrise technique des systèmes de manutention, de tri et de stockage pour des applications Aéroportuaires, Postales et Distribution, en France et à l'étranger,



Ce qui me caractérise :

Des capacités : puissance de travail – écoute des autres – persévérance - ténacité

Des aptitudes : management – adaptabilité – rédactionnel – analyse – approches culturelles

Des dispositions : disponibilité – mobilité France et international – autonomie – rigueur – confidentialité



Mon parcours:

- De 2007 à nos jours, j'ai choisi de fonctionner en consultant indépendant et propose un Accompagnement Commercial à des Sociétés désireuses de développer leurs activités en France et à l’étranger.

-De 2002 jusqu'au 31 juillet 2006, Directeur Commercial chez Fabricom Airport Systems, un des Leaders sur le marché mondial des équipements de traitement des bagages dans les aéroports.

Membre du comité de direction, participe à la définition de la stratégie de l'Entreprise. Gère et anime l'équipe commerciale, suis responsable du bureau d'études avant projet, élabore les plans d'actions, prévisions et reporting.

-De 2000 à 2002 Directeur Commercial chez Teleflex-Gallet racheté par Fabricom début 2002 pour son expertise en systèmes de traitement des bagages dans les aéroports.

-De 1996 à 2000 Directeur d'une succursale à Manille aux Philippines pour le compte de SOMEPOST, filiale de la poste Française, fournisseur de Centres de tri Postaux et de solutions d'informatisation des tâches dans les bureaux de Poste.

Pendant ces 4 années d'expatriation j'ai crée cette entité, recruté et managé l'équipe en place, et developppé le business dans la zone Asie.

-De 1977 à 1996, tout d'abord au sein de Somepost Ingénierie puis Somepost International, j'ai occupé tour à tour les fonctions de :

Ingénieur Consultant - Ingénieur d'études - Ingénieur de Projet - Ingénieur Chef de projets - Directeurs des projets - Adjoint au Directeur des Affaires Internationales.



Toutes ces activités export m'ont permis de connaitre de nombreux pays dans le monde : Europe, Afrique Emirats et Asie.



L'anglais est ma deuxième langue de travail, l'espagnol..........a besoin d'être amélioré!



Je suis marié j'ai deux enfants (indépendants maintenant)

Je reste mobile France et étranger.



