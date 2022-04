Laurence DESPAUX

Depuis 2010, Directrice commerciale associée Agence Change (Pau-Paris)

2000-2010 - Directrice conseil au sein de l'agence YSA, en charge de la conception des - stratégies pour les marques :

- Scamark : communication Marque Repère instore

- Desserts Senoble : packaging et communication medias

- Weight Watchers : packaging et communication medias des gammes ultra-frais, charcuterie, plats cuisinés,

- Laboratoire Sandoz gamme générique : communication sur le lieu de vente

- Ogeu : packaging et communication

- Heineken : innovation produits

1998 - 2000 : Directrice de clientèle associée - Agence Cap Consultants Montpellier

Stratégie de communication Agglomération de Montpellier, tramway de Montpellier (lancement 1ère ligne)

1994 - 1998- Conceptrice-rédactrice free lance

1988 - 1994 - Euro-RSCG - conceptrice-rédactrice



Mes compétences :

Design

Innovation

Innovation produit

Média

Packaging

Publicité