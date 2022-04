Laurence LAPLACE

Après des mois de recherche d'un emploi stable dans la communication / la publicité, et quelques expériences en tant que bénévole dans plusieurs associations, j'ai laissé mûrir l'idée folle de créer et développer une association !



Alors çà y est ! J'y suis et prête à me démener pour que ce projet voit le jour !

Je suis en phase d'étude de faisabilité en rencontrant les acteurs de l'insertion de Pau, les associations, les institutionnels et j'apprend énormément !



J'ai commencé une formation en novembre en Gestion associative pour développer sur Pau une association nommé "La Cravate Solidaire": mise à disposition de tenues professionnelles pour les demandeurs d'emploi, coaching en image, coaching d'entretien...





Ce projet à long terme est passionnant, extrêmement enrichissant et stimulant. Et je croise les doigts pour qu'il voit le jour !



Je vous invite à aller visiter leur site internetArray



Au passage, celui ou celle qui lit ce message, qui habite Pau, qui a envie de se surpasser et fonder l'association avec moi, laisser moi un message !!



"L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue !"



Mes compétences :

Publicité

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Presse

Management

Benevolat