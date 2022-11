Laurence DESROCHES (RICARD)

Naturopathe depuis 10 ans en cabinet, en visio ,à domicile et de formation de docteur en pharmacie Après un bilan personnalisé je vous propose de rééquilibrer votre alimentation, travailler sur vos émotions, réduire votre niveau de toxémie (surcharge pondérale, alimentaire , médicamenteuse et pollution), retrouver du tonus en libérant votre énergie vitale et stimuler tous vos processus d'auto-guérison.

Avec les outils : la nutrithérapie, la phytothérapie, l'homéopathie, la mycothérapie, l'aromathérapie et la yoga-thérapie.

Ma longue expérience de pharmacien ainsi que ma formation continue depuis mon diplôme de Naturothérapeute (faculté de médecine paris 13) m'ont permis de prendre conscience de la nécessité d'une médecine alternative et douce pour vous aider dans tous vos processus de guérison.