Laurence DESSAUGER GENETAY

Directeur Adjoint d'un centre de formation en alternance et continue du groupe randstad, je suis en charge plus particulièrement de la Pédagogie, des Ressources Humaines et des Services Généraux..

Directrice Adjointe/ Secrétaire Général depuis 2008, j'ai participé à la création et au développement de du CFA Imc groupe Randstad, centre de formation en alternance du Groupe Randstad France.

Forte de + de 20 années d'expérience dans le domaine de la formation, j'ai développé de réelles expertises dansce domaine tant au niveau du Développement Commercial, qu'en Ressources Humaines, Gestion, Stratégie...

Directrice opérationnelle, je suis dans mon élément pour tout ce qui touche à l'organisation transverse des services, la gestion de projet, définition et mise en place de stratégies et l'accompagnement des salariés.



Mes compétences :

Services généraux

Gestion des ressources humaines

Organisation d'entreprise

Stratégie de communication

management

Stratégie commerciale