Laurence DETRY

MANAGEMENT DE L’INNOVATION

18 ans en stratégie marketing et innovation, en environnements internationaux (Europe/Asie).

Dont 9 ans en tant que responsable de l'INNOVATION : pipeline des projets en collaboration avec les équipes internes, mise-en-œuvre depuis la création des concepts jusqu’à leur industrialisation, processus d’innovation internes.



METHOTOLOGIES : TRIZ, C-K , conception innovante.

DOMAINES d’innovation : objets connectés, mécanique, allégement et résistance, matériaux, composites, usages.

AUTRES : gestion d’équipes et leadership, créativité, réseaux d’experts, open innovation, brevets.



Mes compétences :

Brevets

Créativité

Textile technique

Textile

TRIZ

Matériaux

Étude de marché

Innovation

Marketing stratégique

Gestion de projet

Gestion d'équipe

R&D

Stratégie

Matériaux composites