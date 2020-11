Laurence DEVOLDER (HAIOUN)

Je suis "tombée" dans le digital en 2000 dans la Dream Team Decathlon ou j'ai appris énormément en "savoir être" et également en "savoir faire".

J'ai compris dans cette entreprise une chose fondamentale : "quand on a une idée, si elle est simplement bonne" : tout est possible :)

Du haut de mes 25 ans on m'a confié un budget colossal et une responsabilité énorme de réorganisation. Je ne pouvais pas faire autrement que réussir.

J'ai gardé cet esprit de leader qui me permet de toujours vouloir mieux et de penser à améliorer les choses.

Puis j'ai découvert l'univers de la mode en intégrant le groupe Redcats (La Redoute, Daxon, Balsamik), un monde de femmes. J'ai appris comment anticiper, prévoir, réagir... sur-réagir.

L'univers des chiffres, de l'animation commerciale, du travail en équipe. La vente à distance avec tous ses codes autour de la promotions.

On a imaginé gérer nos sites web comme des magasins. On a inventé des nouveaux métiers qui n'existaient pas.

Les pionniers du web je pense en faire partie sans aucune fausse modestie.



Puis un tournant de ma vie, j'ai voulu revenir chez moi... Chez moi c'est Marseille.

La plus belle ville au monde que j'ai laissé professionnellement pendant 14 ans. Le retour a été fait précipitamment dans la joie et une sacrée bonne humeur.

J'ai eu plusieurs missions dans le secteur de la mode et du luxe.



20 ans d'expérience en marketing digital.

Aujourd'hui, c'est un tournant de ma vie. J'ai décidé de prendre un virage à 360 degrés et je prépare ma reconversion professionnelle.