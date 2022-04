Laurence DI LELIO-BLASI

Psychologue clinicienne de la santé:

▶en cabinet libérale

▶à la recherche d'un poste, pour relever un nouveau défi.

Domaines de compétences:

- Santé: Oncologie, soins palliatifs, maladies chroniques, analyse des pratiques professionnelles et soutien des équipes médicales et paramédicales.

- Evaluation clinique: études de cas, diagnostics, évaluations.

- Psychothérapie en individuel/en groupe

- Social: soutien des familles, facteurs environnementaux, accompagnement à la réinsertion socioprofessionnelle.

- Formation: formations professionnelles et animations de groupe.



Mes compétences :

Thérapie individuelle/en couple/de groupe

Santé: oncologie, maladies chroniques, handicaps p

Adultes et enfants

Formations

Analyses des pratiques