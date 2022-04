Laurence DILIGENT

2008-2015 :

Assistante de direction



Tinubu Square : Editeur de logiciels



 Planification et gestion des agendas, rendez-vous et réunions

 Organisation déplacements Europe et à l’International (Hôtels, visas…)

 Gestion des services généraux, traitement des notes de frais

 Préparation des Conseils d’Administration et Assemblées Générales

 Organisation d’évènements, gestion des cartes de vœux

 Interface avec des interlocuteurs de haut niveau

 Gestion accueil, standard, courrier



2005-2007 :

Responsable commerciale



Prospection commerciale

Gestion de budget



Quatre-Ans-Apres : Agence de communication par l’objet



(Kuoni, Océ France, Sélectour, Novartis, Kodak, Sofitel, Domino’s…)



2003-2004 :

Responsable de production

Cosmopolites : Agence Hôtesses et beauté.

(Guerlain, Hermès, Lancôme, Nina Ricci, Bourjois, Paco Rabanne.)



1996-2002 :

Responsable Showroom

Espace Catherine Max : Show room vente de presse.

(LVMH, Céline, Christian Lacroix, Thierry Mugler, Paco Rabanne, Joseph, Diesel, Chloé, Chantal Thomas…).



1989-1995 : Congé parental (3 enfants).



1988 :

Responsable production évènements

Dumas et Associés : Cabinet de relations publiques et organisation d’évènements

(Le Figaro, American Center, Carita, Céline)





1986-1988 :

Responsable commerciale

Deal Hôtesses : Agence d’hôtesses

(BMW, Sony, Brandt, Xerox…)



1982-1984 :

Création d’une bijouterie à Cavalaire et l’Alpe d’Huez.



Mes compétences :

Sens des responsabilités

Réactivité

Rigueur

Organisation

Créativité

Adaptation

Capacité de rédaction

Sens de la communication et du contact

Discrétion

Esprit d'initiative

Autonome