Raphaël ROUSSELOT

« Tinubu Square » est une société de conception et gestion en ligne des solutions innovantes de gestion de risque de crédit, d’assurance-crédit et de financement du poste clients destinées aux entreprises et aux institutionnels. Créée en 2000, la société compte actuellement 70 collaborateurs, possède des bureaux à Londres, Paris et Singapour.



Au sein du département "Risques", j'évolue comme Responsable d'une équipe de 4 analystes crédit dont les principales missions sont la réalisation d'analyses financières; le traitement de demandes de crédit; le contrôle et le suivi d'encours; pour le compte d'Assureurs Crédit Internationaux.



Mes compétences :

Analyse financière

Management

Analyse crédit

Amélioration de process

Formation professionnelle

Risque de crédit

Credit management

Gestion de la relation client

Finance

Formation