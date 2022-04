Laurence DRAGON

Ingénieur de formation, j'ai accompagné la création et le développement d'une TPE du bâtiment pendant 10 ans. J’ai alors développé des compétences en paie et administration du personnel, en autodidacte. Les formations suivies cette année au CNAM et à l’IGS m’ont permis de structurer et compléter mes connaissances.

Rigoureuse et perfectionniste de nature, mon parcours professionnel témoigne de mes capacités d'adaptation et d'autonomie.

Mon objectif à court terme : devenir responsable paie/expert paie.



Mes compétences :

Droit social

Conventions collectives BTP, Syntec, HCR

Microsoft Excel

Bases comptables

Logiciels de paie : SAGE 100, EBP pro

Microsoft Word