Laurence DRAMAIS

Libre de suite, polyvalente

21 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la vente

(petite entreprise et grande distribution)

J'ai travaillé dans divers domaines

Je sais travailler seule ou en équipe, je suis à l'écoute de la clientèle afin de la conseiller, la satisfaire et l'a fidéliser, j'ai de bon rapports avec elle ainsi que mes collaborateurs et les fournisseurs,je m'adapte facilement je peux à tout moments, modifier mes horaires en cas de besoin pour mes collègues ou mon entreprise.

Je suis discrète, souriante, honnête et très motivée pour donner toute satisfactions tant à ma clientèle qu'à mes dirigeants et de faire prospérer ma société.