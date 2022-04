Laurence DRIER DE LAFORTE

Forte de plus de 5 ans d'expérience en marketing et dans le monde de la communication en ligne, je dispose de solides compétences en développement international et en stratégie marketing sur la zone D-A-CH.

J'ai eu l'occasion de mener à bien une série du projets en marketing et communication : organisation d'événements (salons, rencontres, webinaires, networking), publications (communiqués, brochures, présentations, articles, publicités) et animation de site.

A l'aise en milieu international et multiculturel, je suis bilingue allemand-français et dispose de près de 10 d'expérience à l'étranger (Allemagne, Autriche, Suisse, Pologne, Etats-Unis).

Ayant une sensibilité pour les sujets informatiques, je m'intéresse particulièrement aux nouveautés du monde du logiciel RH.



Mes compétences :

communication

business development

relations internationales