Je suis agent général d’assurances depuis le 01/01/1997 à AUBY.

Je m’occupe plus particulièrement des professionnels que j’accompagne aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle



La réactivité, la proximité sont des atouts majeurs qu’apprécient tout particulièrement mes clients c’est une véritable relation de confiance qui s’installe sur le long terme.

Mes 3 collaboratrices Véronique Christelle et Sylvie conseillent les clients particuliers analysent et comprennent l’ensemble de leurs besoins.

Elles ont une grande expérience dans le domaine de l’assurance automobile habitation santé obsèques prévoyance dépendance et retraite.

Nous formons une équipe unie soudée à l’écoute de nos clients.



L'agence AAA SwissLife Auby se situe au 2 rue Jean Jaurès 59950 Auby. 300m après la place d' Auby.



https://www.linkedin.com/in/laurence-dubois-844580a2?trk=nav_responsive_tab_profile_pic



https://www.facebook.com/profile.php?id=100011488592334



http://laurence-dubois.swisslife-direct.fr/



laurence.dubois.ag@swisslife.fr



03-27-92-15-15



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir