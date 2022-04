Laurence DUBOIS

Psychologue de formation et passionnée d'art je me suis lancée en 2012 dans la détection et la promotion de talents artistiques contemporains (peintres, photographes, sculpteurs)

Après six mois d'exposition à Dinard jen 2013, je présente mes artistes sur 28 rue poullain Dupard en novembre 2014 , A dinard à l'année 6 A rue Winston churchill à l'année mais aussi dans des salons ART3F, Business art, Saumur events.... en France et à l'étranger.

Nous sommes partenaire de ARSTPER depus quelques mois

Je recherche des artistes émergents, des partenariats sous forme d'échange de lieux d'expositons et des sponsors et ou mecènes

www.artyou-galerie.com



Mes compétences :

Promotion artistique