2 casquettes :

Apporteur de business clefs en mains dans le secteur de l'anti-âge et du bien-être : formation et accompagnement !

Coaching sportif à domicile et en cours collectifs, et Instructeur Zumba

2 activités me permettant de rencontrer beaucoup de monde et d'apporter des solutions et un meilleur Bien Etre aux personnes.

J'adore mes jobs !



Pourquoi cette double activité ??