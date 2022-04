Laurence DUBOSCQ

Après une formation comptable et financière (DECF), mes expériences acquises au sein de services comptables et financiers m'ont amenées à intervenir sur les outils de pilotage et sur l'optimisation des processus de gestion des services financiers, c'est donc tout naturellement qu'à partir de 1998 j'ai réorienté ma carrière sur des projets d'intégration de PeopleSoft Finances ...



Mes compétences :

Consultant Fonctionnel

Finances

Peoplesoft

Systèmes d'Information