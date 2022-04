Laurence DUCHEMIN

HELLO !

I am a 12 year experienced grafic designer. As a true european, I live between Paris and Tallinn. I’m always interested in meeting new people and excited about new challenges and collaborations. Please feel free to contact me.

lauduchemin@gmail.com

–

BONJOUR !

Je suis designer graphique depuis 12 ans, vivant entre Paris et Tallinn, et je serai ravie de vous rencontrer pour de nouvelles collaborations. N'hésitez pas à me joindre.

lauduchemin@gmail.com



www.laurenceduchemin.fr



Mes compétences :

Art

Arts

Arts graphiques

Conception

Conception graphique

Créatif

Création

Culture

Design

Direction artistique

Graphic Design

Graphisme

Identité Visuelle

Illustration

Mise en page

Web

Web design

Webdesign